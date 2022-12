Covid | il bollettino settimanale | 635 morti in Italia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Le autorità sanitarie hanno diramato il, ormai, per aggiornare i cittadini sull’andamento dell’emergenzanel nostro paese. In, negli ultimi 7 giorni, ci sono stati oltre 227mila nuovi contagi. Nello stesso arco temporale sono stati accertati 635 decessi. In aumento le terapie intensive, con un +70. Segui ZON.IT su Google News.

25 novembre - 1 dicembre . I ricoveri e le terapie intensive . Il totale dei vaccini antisomministrati in Italia .25 novembre 1 dicembre. Secondo i dati ...Negli ultimi sette giorni in Italia si registrano 227.440 casi di positività al, in calo rispetto ai 229.122 della settimana scorsa. È quanto emerge dalsettimanale del ministero della Salute. In aumento invece i decessi, 635 rispetto ai 580 nella settimana ...(LaPresse) – Cala il tasso di positività al Covid in Italia negli ultimi 7 giorni con un dato che si attesta al 17,2% con una variazione di -0,7% rispetto alla settimana precedente (17,9%). È quanto ...Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,4%. I casi a roma città sono a quota 1.493, sono 647 nel province laziali ...