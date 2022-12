Costringono la sorella 15enne a prostituirsi per sfamare la famiglia in Romania | condannate

Leggi su tpi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) All’età di 15 anni veniva forzata a incontrare in media cinque uomini al giorno in una casa di appuntamenti sulla Casilina, a Roma: “prostituzione minorile” è l’accusa rivolta alle sue sorelle, di 30 e 35 anni, che hanno portato la ragazzina in Italia nel 2016 e l’hanno costretta ad avere rapporti sessuali a pagamento. Le due donne sono statedal Tribunale di Roma a 7 e 6 anni di reclusione, mentre i clienti sono stati tutti assolti. Laera stata affidata dai genitori alle sorelle, che vivono in Italia, con la promessa che l’avrebbero fatta lavorare come babysitter per mantenere la, che abita in: arrivata in Italia, però, la ragazzina si è subito resa conto del fatto che non avrebbe accudito bambini per guadagnare. La30enne la accoglie nella sua casa in ...