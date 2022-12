(Di venerdì 2 dicembre 2022) La triste storia di unaproveniente dalla Romania: convinta di venire in Italia per fare la babysitter, la giovane era finita in un giro di prostituzione

Una 15enne è statada due sorelle amiche della sua famiglia. Dalla Romania l'hanno portata in Italia nel 2016 con la scusa che le avrebbero fatto guadagnare soldi da poter mandare alla famiglia. ...La minore non è mai stata, è venuta sapendo quello che avrebbe dovuto fare, doveva aiutare la famiglia'. Costretta a prostituirsi dalle amiche di famiglia: l'incubo di una 15enne Si nascondevano nell'armadio per controllarla e le chiedevano di tenere il telefono in vivavoce durante il rapporto con i clienti. Così, una 15enne era costretta, da due sorelle ...Le due donne condannate a sei e sette anni. La ragazzina era arrivata dalla Romania con la promessa di un lavoro da baby sitter ...