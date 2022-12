Cosa rischia la Juventus sul piano sportivo

Mail club sul piano sportivo se saranno accertati i reati contestati dai pm torinesi Il procedimento penale Nel procedimento penale si ipotizzano false comunicazioni sociali, ostacolo ...Bugie, occultamenti e trucchi contabili. Sono queste, in sintesi, le accuse contro la e i suoi ex vertici, a cominciare dalle plusvalenze considerate artificiali per 155 milioni di euro in tre anni . ...“Ogni volta che nel calcio si parla di uno scandalo, c’è la Juve”. Pietro Lo Monaco è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. “Lo scandalo Juve Tutta questa meraviglia non la vedo ...“È al lavoro la rete diplomatica dell’intero centrodestra per convincere MSC a risedersi al tavolo” sul dossier ITA Airways. Così informa il quotidiano la Stampa del 26 novembre. Dopo la scelta a favo ...