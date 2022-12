Coronavirus | 635 morti +9 | 5% e 227 420 contagi nell’ultima settimana Il tasso di positività si attesta al 17 | 2%?

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Sono stati 635 idaregistratidal bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, in lieve incremento rispetto a quelli dellaprecedente, quando erano stati 580. Si registra così una variazione del 9,5%. I decessi arrivano a fronte di 227.420, in calo rispetto ai dati registrati lo scorso 25 novembre quando ad essereati erano state 229.122 persone. Anche ildidei tamponi scende lievemente, 0,8 punti percentuali sulla scorsa, raggiungendo il 17,2%. La situazione nei reparti di terapia intensiva degli ospedali italiani peggiora con un incremento di 70 pazienti rispetto alla precedente rilevazione. Aumentano ...

Sono 36.598 i test positivi alregistrati in Italia giovedì 1 dicembre, ultimo dato ... I DATI DEL CONTAGIO Dal 25 al 1 dicembre ci sono stati inoltredecessi, il 9,5% in più rispetto ...Sono invecei decessi nello stesso periodo di riferimento (580 il dato della settimana ... nausea e vomito potrebbero invece far capire che si tratta di. Anche l'incubazione è diversa: ...ROMA (ITALPRESS) – Secondo i dati del dati del bollettino settimanale del ministero della Salute sull’andamento della situazione epidemiologica da Covid -19, nella settimana 25 ... I deceduti sono 635 ...Sono invece 635 i decessi nello stesso periodo di riferimento (580 il dato della settimana precedente), in aumento del 9,5%. Le vittime totali salgono a 181.098. Emerge dai dati del bollettino ...