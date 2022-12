Corea del Sud-Portogallo | Mondiali | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Anche il Gruppo H si prepara per l’ultima gara della fase a gironi deidi Qatar 2022, a sfidarside Sud-in campo oggi alle ore 16:00 in un match che non comporta tanti pensieri ai lusitani già qualificati, ma che rende tesi invece ini in cerca di una vittoria disperata nel tentativo di staccare il pass. L’ultimo incontro diretto fra queste due nazionali risale aidel 2002 ine Giappone: in quell’occasione ad avere la meglio fu la nazionalena, che vinse con un risultato di misura 1-0. Ecco le ultime news relative al match con lee latv. Come arriva ladel Sud al matchdel Sud (Credit ...