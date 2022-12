Corea del Sud | gol al fotofinish | la ‘sobria’ gioia della tv – Video

AL WAKRAH (QATAR) - Vince l'Uruguay ma la Celeste esce per un paio di gol. Passa infatti agli ottavi laSud, grazie al maggior numero di reti segnate (4 contro 2) in un Mondiale che continua a regalare sorprese. Gli uruguaiani battono il Ghana per 2 - 0 ma quanti errori per una partita di una ...DOHA (QATAR) - Vittoria all'ultimo respiro e qualificazione agli ottavi di finale centrata per laSud, che batte per 2 - 1 il Portogallo e conquista così il pass per la fase ad eliminazione direttaMondiale qatariota a spese dell'Uruguay grazie al maggior numero di gol segnati. ...Con la qualificazione di Portogallo e Corea del Sud, e in attesa dell’ultimo verdetto per quanto riguarda il gruppo G (alle 20: Serbia-Svizzera e Camerun-Brasile), si sta completando il quadro degli o ...All'Education City Stadium il Portogallo di CR7 affronta una Corea del Sud all'ultima spiaggia per strappare il biglietto per gli ottavi. Discreto turnover di Fernando Santos e partita che ci si ...