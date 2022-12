Confindustria | Bonomi duro contro il governo | ' Perplesso sulle misure per le imprese'

E' l'appello al governo che arriva dal presidente di, Carlo, nel corso della sua audizione, alla Camera, sulla legge di Bilancio. E oggi, secondo, 'che l'inflazione e' a ...L'appello al governo che arriva direttamente dal presidente di, Carlo, nel corso della sua audizione, alla Camera, sulla legge di Bilancio. E oggi, secondo, "che l'...Il presidente di Confindustria in audizione, alla Camera, sulla legge di Bilancio: sarebbe la via migliore per mettere subito nelle tasche dei ...(Teleborsa) - "Serve un taglio del cuneo di almeno 4 punti perché abbia un effetto significativo: troppe volte nei decenni alle nostre spalle piccoli tagli di 1 o 2 punti non hanno avuto ...