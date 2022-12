Cittadella – Cosenza 1 – 1

...00 Belgio - Marocco 0 - 2 17:00 Croazia - Canada 4 - 1 20:00 Spagna - Germania 1 - 1 CALCIO - SERIE B 12:30 Reggina - Benevento 2 - 2 15:00 Brescia - SPAL 2 - 0 15:001 - 1 15:00 ......00 Belgio - Marocco 0 - 2 17:00 Croazia - Canada 4 - 1 20:00 Spagna - Germania 1 - 1 CALCIO - SERIE B 12:30 Reggina - Benevento 2 - 2 15:00 Brescia - SPAL 2 - 0 15:001 - 1 15:00 ...«Il pareggio con il Cosenza Spiace per il risultato ... Così, dalle colonne de Il Mattino di Padova, Simone Branca, centrocampista del Cittadella.«Il pareggio con il Cosenza Spiace per il risultato, perché tenevamo tantissimo a tornare ai tre punti davanti al nostro pubblico, e credo che li avremmo meritati. In questo periodo ho avuto spesso m ...