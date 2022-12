Ciclismo | nuovo regolamento per le cronometro | cambiano le biciclette e la distanza delle ammiraglie

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022) L’Unione Ciclistica Internazionale ha ratificato alcune modifiche alper quanto concerne leindividuali su strada. La prima riguarda lache un’ammiraglia deve tenere seguendo un corridore: si passa da 10 a 15 metri, per evitare che gli atleti possano ottenere dei vantaggi in termini aerodinamici quando un veicolo si trova immediatamente alle loro spalle. Non è però stato limitato il numero diche ogni auto può trasportare. Si starebbe anche studiando la realizzazione di dorsali senza spille, da inserire in apposiste tasche trasparenti (questa è però un’indiscrezione della testata Het Nieuwsblad e non è ancora stata ufficializzata).anche le dimensionida crono, come era già stato anticipato qualche ...