Ciclismo | Dagnoni “Serve nuova educazione stradale | 2022 voto alto”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Parlare di un'altra morte di un nostro campione mette solo in evidenza la drammaticità del nostro sport che vive ogni giorno il pericolo del traffico e anche la poca cultura ednei confronti dei ciclisti. Sappiamo che hanno individuato l'autore dell'incidente, ma questo cambia poco per noi, dobbiamo adoperarci per fare in modo che anche le istituzioni facciano sistema con noi nella costruzione di unacultura come ad esempio nei Paesi del Nord”. Il presidente della FederCordianochiede attenzione per il problema della sicurezza, ancora una volta al centro dell'attenzione soprattutto dopo la morte dei giorni scorsi di Davide Rebellin. Un ennesimo episodio che richiama tutti al senso di responsabilità in materia. Nel ...