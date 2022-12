Ciao Darwin | Gabriele Marchetti paralizzato ma tutti assolti | la vittima non lavorava «Era attività ricreativa»

Ascolta questo articolo Tutti assolti gli imputati nel processo per il ferimento di un concorrente durante le riprese dello show '', che rese la vittima tetraplegica . Questo l'esito del processo presso il tribunale monocratico di Roma, che ha assolto le quattro persone a processo ' perché il fatto non sussiste '. L'...Tutti assolti. Il tribunale monocratico di Roma ha assolto le quattro persone a processo per il ferimento di un concorrente della trasmissione. La vicenda risale all'aprile 2019, quando Gabriele Marchetti rimase paralizzato dopo una caduta al gioco dei rulli. A processo, con l'accusa di lesioni personali gravissime, anche due ...Roma, tutti assolti con formula piena i quattro imputati. Il concorrente cadde, battendo violentemente sul fondo della piscina . L’uomo, che nel 2019 aveva 54 anni, oggi è tetraplegico ...Tutto assolti gli imputat i per l’incidente al concorrente di “Ciao Darwin” e per la paralisi in cui incappò il 57enne Gabriele Marchetti, 54enne all’epoca del fatto censito, non ci fu reato ...