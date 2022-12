Chiara Ferragni con l’intimo rosso natalizio è provocante i fan copriti fa freddo

Leggi su people24.myblog

(Di venerdì 2 dicembre 2022)ha lanciato le nuove tendenze intimo e lingerie, e non solo, per le festività natalizie 2022. L’imprenditrice digitale ha condiviso nelle ultime ore un post su Instagram in cui sfoggia tre diverse opzioni da indossare alle cene in famiglia o con gli amici. Ma quello che colpisce di più i fan è senza