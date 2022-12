Ceo Italian Awards 2022 | Maurizio Marinella tra i 15 migliori capitani d’impresa italiani secondo Forbes

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il Business Leaders Summit (due settimane di eventi dedicate aiC-Level dell’impresa contemporanea) si è conclusa ieri, all’Hotel Principe di Savoia a Milano, con l’ottava edizione del CeoSummit &. L’evento, organizzato da Business International-Fiera Milano in collaborazione conItalia, ha registrato la partecipazione di oltre 200 tra amministratori delegati e imprenditorii. La serata di gala che ha chiuso il Summit è terminata con la premiazione dei 15 “” più innovativi e di successo dell’anno,la classifica.“Nell’ambito della scelta deiCeo del– si legge in una nota -, quest’anno si è voluto porre l’accento ...

Milano, 2 dic. " Si è conclusa ieri a Milano, con la premiazione dei '15 capitani d'impresa più innovativi e di successo dell'anno' secondo la classifica Forbes, l'ottava edizione del 'summit & awards', dedicata ai migliori C - Level dell'impresa contemporanea. Organizzato da Business International - Fiera Milano, in collaborazione con Forbes Italia, l'evento ha ...'Finalmente a Roma dopo venti anni, la Live Communcation Week rappresenta l'evento più importante della event industrye internazionale - ha sottolineato Simone Mazzarelli,e founder di ..."Per il network globale di Hearst, il lancio italiano di Harper's Bazaar riveste un'importanza eccezionale - afferma Giacomo Moletto, CEO di Hearst Italia - è la quintessenza di uno stile di vita che ...Milano, 2 dic. (Adnkronos) - Si è conclusa ieri a Milano, con la premiazione dei '15 capitani d’impresa più innovativi e di successo dell’anno' secondo la classifica Forbes, l’ottava edizione del 'Ceo ...