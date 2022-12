Cecilia Rodriguez si scaglia contro Antonino dopo il voto a Belen

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022)replica alle parole diSpinalbese che ha giudicato i rapporti avuti conUnaltissimo alle prestazioni di. Molto volgarmente e in modo irrispettosoSpinalbese è tornato a far discutere nella casa del Grande Fratello Vip. L’hair stylist ed ex compagno della, parlando nelle scorse ore con Charlie Gnocchi nel programma ha giudicato connumerico la prestazione di Oriana Marzoli,che i due si sono resi protagonisti di un inmolto ravvicinato sotto le lenzuola. Un nove in pagella per la Marzoli, conche ha ammesso di aver già provato il massimo dei voti, con riferimento esplicito appunto alla stessa ...