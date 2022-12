Cdm | ok proroga dell' invio di armi a Kiev | Premier Finlandia | Ue debole | senza gli Usa saremmo nei guai

(Di venerdì 2 dicembre 2022) 02 dic 09:55: Ue non è abbastanza fortegli Usa Il conflitto in Ucraina ha dimostrato che 'l'Europa non è abbastanza forte.neigli Stati Uniti'. Lo ha detto ...

02 dic 09:55 Premier Finlandia: Ue non è abbastanza forte senza gli Usa Il conflitto in Ucraina ha dimostrato che 'l'Europa non è abbastanza forte. Saremmo nei guai senza gli Stati Uniti'. Lo ha detto ...Dal Consiglio dei Ministri disco verde, dunque, al provvedimento che'fino al 31 dicembre 2023 ' e 'previo atto di indirizzo delle Camere' l'autorizzazione a cedere 'mezzi, materiali ed ...La guerra in Ucraina è arrivata al 282esimo giorno. Il Cdm ha approvato il decreto legge che dispone la proroga dell'invio "di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità gov ...(Teleborsa) - Ulteriori 10 milioni che vanno ad aggiungersi ai 2 miliardi messi in campo subito dopo l'alluvione: a poco meno di una settimana dalla tragedia che ha colpito Ischia, il consiglio dei mi ...