anteprima24.it

Questa mattina tra il fango che ha devastato una zona diTerme è stato ritrovato un corpo, si tratta di uomo del quale ancora non si conoscono ...si aggravano e le situazioni'. ... Casamicciola: peggiorano le condizioni del paziente ricoverato Ischia, Casamicciola. Quasi 1200 persone dovranno abbandonare le proprie case, in vista del peggioramento del tempo e per evitare guai ancora peggiori, dopo la disastrosa colata di fango di sabato ...È una lotta contro il tempo quella per individuare il corpo di Maria Teresa Arcamone, 31 anni, l'ultima persona dispersa sotto le macerie ...