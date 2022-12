Caro bollette | il vademecum per ridurre i consumi in cucina

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – Dal piatto di pasta più economico ai consigli sull’uso del forno: Selectra, il servizio gratuito che confronta e attiva le offerte di luce, gas e internet per aziende e privati, ha realizzato uncon cui fa il punto suiine offre spunti e consigli da mettere in pratica ogni giorno per risparmiare ai fornelli. Conoscere i– Prima di tutto, spiega Selectra, è bene conoscere quali sono gli elettrodomestici più energivori in. Spiccano il bollitore, con un consumo orario fino a 2 kWh, e la friggitrice ad aria (1,5 kWh). La lavastoviglie consuma circa 1 kWh, tuttavia prevede un uso quasi quotidiano: secondo i calcoli di Selectra, facendo 4 lavaggi a settimana si consumano circa 16 kWh al mese. Discorso simile per il frigorifero che, pur non avendo un ...