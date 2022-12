Caporalato a Roma | costretti a cucire per 14 ore al giorno | tre imprenditori cinesi in manette

(Di venerdì 2 dicembre 2022)– Lavoratori schiavizzati, senza ferie e malattie, per una paga misera. È questa la situazione di 5 lavoratori in un edificio di Tor Pignattara,14 ore al. A finire intre, arrestati dai Carabinieri del Nucleo Carabinieri ispettorato del lavoro e del Comando Provinciale die gli agenti della Polizia Locale dell’Unità Operativa V Gruppo “Prenestino”. Le indagini sono partite grazie ai sospetti della Polizia locale, la quale è riuscita ad accertare che nei locali di quell’edificio venivano impiegati 5 lavoratori (4, 1 del Bangladesh) nel tessile. Le indagini, svolte congiuntamente, hanno rilevato come i lavoratori venissero sfruttati a ritmi insormontabili: niente ...

La stanzetta in cui cucivano dalle 9 di mattina a mezzanotte, era la stessa dove mangiavano, senza mai uscire. Un locale angusto e insalubre nella periferia romana di Torpignattara dove tre uomini e ..., 2 dic. " " "Grazie al via libera della Commissione europea alla riforma della Pac presentata ... Inoltre, la riforma prevede lo stop alcon la condizionalità sociale, inserita grazie a ...Questa mattina a Roma, in zona Tor Pignattara i Carabinieri del Nucleo ... Gli arrestati sono accusati di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", in parole povere, caporalato. Le ...Il locale nella periferia romana di Torpignattara quattro cittadini cinesi e uno del Bangladesh lavoravano senza sosta e senza alcuna protezione. Nel ...