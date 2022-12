Camerun-Brasile | 10 giorni con Babbo Natale o Quarto grado? La tv del 2 dicembre

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Per la prima serata in tv, venerdì 2su RaiUno dalle 19.45 verrà trasmessa la partita di calcio fra, valida per la fase a gironi dei Mondiali Qatar 2022. In diretta dallo stadio Lusail Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro Interviste di Stefano Rizzato.A seguire, alle 22 “BoboTv – speciale Qatar” e alle 22.05 “Ballando con le Stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Verranno trasmessi due episodi dal titolo “Torri di fuoco” e “Tutto in famiglia”. Nel primo, a Los Angeles esplodono delle torri di greggio. Il responsabile potrebbe essere un uomo che ha perso il suo migliore amico per colpa di alcuni pozzi vicini alla sua abitazione. La S.W.A.T. interviene. Nel secondo, durante una sparatoria viene ...

Evento :, Mondiali 2022 Data : 02/12/2022 Ore : 20.00 Dove vederla : Rai 1 e Rai Play. Sede : Iconic Stadium di Lusail.MONDIALI CALCIO 2022 OGGI,: IL PROGRAMMA E COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING Calcio d'inizio: ore 20:00 Diretta tv: Rai1 Diretta streaming: RaiPlay Diretta testuale: OA SportIl respiro degli spalti, le giocate in campo e il pallone come attrazione viscerale ...Il 2 dicembre 2022 le gare dei Mondiali del Qatar saranno trasmesse in diretta e in esclusiva sulle reti Rai Al centro della programmazione sul calcio in TV di venerdì 2 dicembre c’é la chiusura della ...