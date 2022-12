Calenda e la mela avvelenata per Giorgia Meloni Chi c' è dietro? Renzi!

la Repubblica

le offre una bellaavvelenata e la tentazione è difficilissima da superare. Per capirlo occorre riavvolgere il nastro. Il rapporto tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi è stato sempre ...... che non è Biancaneve, accetterebbe mai unaavvelenata da Carlo". Giorgetti: "Manovra dà aiuti più mirati a famiglie e imprese" Difende invece la manovra il ministro dell'Economia ... Manovra, Mulè (FI): "Da Calenda una mela avvelenata ma Meloni non è Biancaneve". Letta rilancia la manifestaz… Renzi vuole svuotare completamente Forza Italia e sostituirsi ad essa: per farlo manda il “serpente” Calenda a tentare con la mela Eva Meloni ...Letta incontra i sindacati: "Finanziaria iniqua", Landini: "Non esclusi scioperi territoriali". L'incontro tra la premier e il leader ...