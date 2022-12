Calcio | Ternana Ufficiale | Andreazzoli nuovo allenatore

L'ex Roma ed Empoli prende il posto dell'esonerato Lucarelli TERNI - Lariparte da Aurelio Andreazzoli. Dopo l'esonero di Cristiano Lucarelli, il club ha ufficializzato l'ingaggio del tecnico toscano, classe 1953, che si è legato alla società rossoverde fino al 30 ...... allo Stadio 'Pier Luigi Penzo' andrà in scena Venezia -, anticipo della quindicesima giornata della Serie B 2022 - 2023 ;di inizio previsto per le ore 14. S fida che pone di ...La Ternana comunica "di aver ingaggiato, in qualita' di responsabile tecnico della prima squadra, il signor Aurelio Andreazzoli". Il suo vice sara' Giacomo Lazzini. Il tecnico toscano (e' nato a Massa ...“Abbiamo puntato sul suo nome, abbiamo intavolato una trattativa che è stata breve e lui ha deciso che questa è la squadra giusta per un progetto di lunga durata”, ha detto il presidente umbro, che ha ...