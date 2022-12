Calcio | Mondiali 2022 Otto Addo lascia il Ghana | “Il mio futuro è in Germania”

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Finisce l’avventura disulla panchina del. Dopo la sconfitta odierna contro l’Uruguay (per 2-0), che ha sancito l’eliminazione della squadra africana daidi, l’allenatore nato ad Amburgo () ha deciso di dimettersi per tornare a ricoprire il ruolo di talent manager del Borussia Dortmund. Non si tratta però di una decisione presa sul momento, bensì di un qualcosa che si sapeva già: “Era chiaro a tutti che mi sarei ritirato dopo questa competizione, anche se fossimo diventati campioni del mondo avrei fatto la stessa scelta – ha affermatoal termine della partita di oggi -. Io e la mia famiglia vediamo il nostroin, il ruolo che ho al Borussia Dortmund mi ...