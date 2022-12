Calcio | Mondiali 2022 L’allenatore dell’Australia | “So come si batte dell’Argentina”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Una delle squadre più sorprendenti di questa prima fase dei. L’Australia, in un girone durissimoil D (comprendeva la Francia campionessa in carica), è riuscita a spuntarla agguantando il pass per gli ottavi di finale. Ora però una sfida quasi proibitiva: davanti gli oceanici si ritroveranno i campioni del Sudamerica, squadra del fenomeno Lionel Messi. Le parole del ct Graham Arnold: “Ci siamo guadagnati la chance di affrontare Lionel Messi, il miglior giocatore del mondo, in una partita a eliminazione diretta dei, e ci sembra un sogno. Ma ora non sprechiamola”. Prosegue: “Ma io sosil’Argentina, l’ho già fatto ai Giochi di Tokyo, quando guidavo la rappresentativa olimpica ed è finita 2-0 per noi. In fondo, anche ...

I coreani, passati in svantaggio al 5' dopo la rete di Horta, hanno ribaltato la situazione guadagnando il passaggio agli ottavi in pieno ...AL WAKRAH - Ghana a tre punti, Uruguay uno solo, ma può essere l'ultima gara del Mondiale per entrambe. Più complicata chiaramente la via degli ottavi dei sudamericani, che non solo hanno la necessità ...MONDIALI 2022 - Non è sufficiente all'Uruguay la doppietta contro il Ghana di De Arrascaeta tra il 26' e il 32' per accedere agli ottavi di finale.