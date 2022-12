(Di venerdì 2 dicembre 2022) AGI - La vittoria in rimonta con la Germania, la caduta sfortunata con la Costa Rica e ancora il ritorno dagli inferi dell'eliminazione contro la Spagna, con la palla che per millimetri rimane in gioco e avvia il ribaltone del 2-1 finale. Il mondiale delsembra la trama di un classicoo anime sportivo nipponico, una favola ad occhi aperti che 125 milioni disi sperano di continuare a vivere anche agli ottavi contro la Croazia. "Comeback story" Da sempre tra i generi più popolari della fumettisticase,e anime sportivi sfornano personaggi diventati spesso più famosi dei loro omologhi in campo. Il leggendario Holly & Benji, l'iconica saga cestistica di Slam Dunk, la serie d'animazione sulla pallavolo 'Haikyuu!!-L'asso del volley' (in cui figura tra i ...

Sognare è lecito Cresciuti nella cultura delle 'comeback story' (intese come, rivincite, ritorni) e del fascino dell'essere underdog, perennemente tra gli sfavoriti, i giapponesi non vogliono ... Cadute e rimonte eroiche, è un Giappone da manga Vittorie dalla sofferenza, gol convalidati per millimetri: la nazionale dei Samurai Blu approda agli ottavi in Qatar con una sceneggiatura degna in un 'anime' ...