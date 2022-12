La Gazzetta dello Sport

Tanto a poco.New England a domicilio nel Thursday Night che apre la 13ª giornata Nfl. A Foxboro i Bills (9 - 3) travolgono i Patriots 24 - 10. Lo fanno con le tradizionali armi di Bill Belichick, a ...Allen non incanta, mentre Brissettla scena con 324 yds e 3 td. Perserve ancora tanto lavoro per confermare di essere la squadra che può contendere la AFC ai Chiefs. Buffalo domina i Patriots: i Bills sono da Super Bowl Nell'anticipo del giovedì, Allen e soci battono per New England la terza volta di fila, sempre in doppia cifra. Ottima la prova del qb Allen ma la differenza la fanno le corse ...