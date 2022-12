Brutto risveglio a Roma | scoppia l’incendio in cucina | scatta l’allarme nel palazzo FOTO

(Di venerdì 2 dicembre 2022)stamani, venerdì 2 dicembre 2022, per i residenti di una palazzina situata in Via Luchino Dal Verme teatro di un incendio in un appartamento. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco che hanno immediatamente circoscritto le fiamme. Il rogo al Pignetoto poco dopo le 6.30. Le squadre operative dei Vigili de Fuoco, inviate dalla sala operativa, sono intervenute al civico 116 (siamo in zona Pigneto). Qui, al secondo piano, si è sviluppato un rogo partito dallaper cause tuttora in fase di accertamento. Grazie al tempestivo intervento gli operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme al solo locale riuscendo poi ad estinguerlo definitivamente. Nessun ferito Nella circostanza fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolto. Presenti sul ...

