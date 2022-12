Brutte notizie | aumentano anche le tariffe telefoniche | Ecco chi ha già alzato i prezzi

Money.it

Di roberto.naccarella - 02/12/2022 L'ultimo periodo non è stato certamente semplice per le famiglie italiane, che si sono ritrovate a fronteggiare grossi aumenti nella spesa relativa a luce e gas, ma ...E lenon finiscono qui: nell'ambiente circola insistente la voce che anche la piattaforma Genesis sia in crisi e anch'essa prossima alla bancarotta. Si parla di effetto domino. E, in ... Pensioni, brutte notizie in arrivo: perché il governo Meloni scontenta tutti (o quasi) “Abbiamo appreso una brutta notizia: ieri sera si è spento il nostro consocio Gerardo Bianco. Lucido e cosciente sino alla fine, si è accomiatato dal mondo con la saggezza e la serenità che lo hanno s ...C i siamo. Sta per concludersi anche questo 2022 pieno di brutte notizie tra il protrarsi del Covid e delle sue varianti, la guerra in Ucraina e la crisi energetica. Manca poco più di un mese alla fin ...