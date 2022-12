Boxe | chi è Derek Chisora | l’avversario di Tyson Fury per il Mondiale WBC dei pesi massimi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Con questa saranno tre volte:è pronto ad affrontare ancora una volta, in quella che somiglia a una specie di saga a scoppio ritardato. Stavolta in palio c’è il titoloWBC dei: in teoria,vorrebbe aspirare ad ancor di più, ma la sua situazione attuale lo porta al suo antico rivale. Nato a Harare (sobborgo di Mbare), nello Zimbabwe, il 29 dicembre 1983,si è ritrovato con i genitori divorziati dall’età di 4 anni, e fino ai 16 ha vissuto a Hatfield, sempre in zona Harare, con un discreto tenore di vita possibile. Ai citati 16 anni si è trasferito a Finchley, distretto a nord di Londra. Oggi la sua nazionalità è britannica. Il caso di “Del Boy” è di quelli di pugile che con ...

