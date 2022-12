Borse Ue scivolano dopo lavoro Usa sopra stime | palla alla Fed

Agenzia ANSA

europee in rialzo in scia a Wall Street dopo che ieri il presidente della Fed, Jerome Powell, ... A Piazza Affari corre Stm (+3,4%), rimbalzano la Juve (+2,9%) e Tim (+2,6%) mentreBuzzi (...Avvio di seduta debole per leeuropee mentre gli investitori guardano con favore all'...1%) dopo il crollo dell'avvio in scia alle dimissioni del cda, mentre sul listino principale... Borsa: Asia positiva con Powell, scivola il dollaro (ANSA) - MILANO, 02 DIC - La Borsa di Milano (-0,29%) prosegue in calo ... In fondo al listino principale scivola Tenaris (-3,5%) e Eni (-1,9%) mentre è in controtendenza Saipem (+0,5%). Male anche ...Juve andamento Borsa, il titolo del club bianconero cede l'1,5% in apertura dopo aver recuperato dal terremoto ...