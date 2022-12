Borsa | Europa debole attende Wall Street | piatta Milano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Borse europee fiacche in attesa didove i future sono in calo. Sui mercati c'è un clima attendista in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. Si cercano spunti dalle ...

S&P prevede che i tassi di insolvenza delle imprese di grado speculativo negli Stati Uniti e inraddoppieranno . Le principali banche centrali continuano a essere rigide per contrastare l'...Realizzi sui petroliferi. Vola Dea Capital (+28%) dopo Opa . Borse europee inchiodate attorno alla parita' a meta' seduta (Milano - 0,1%, Parigi - 0,15%, Francoforte +0,2%, Madrid +0,04%, Londra - 0,2%...I rendimenti dei titoli di Stato, intanto, registrano una nuova seduta in flessione.Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0528 sul dollaro. Poco mosso l'indice d'area stoxx 600 (-0,05%). In calo Londra ...Realizzi sui petroliferi. Vola Dea Capital (+28%) dopo Opa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 dic - Borse europee inchiodate attorno alla parita' a meta' seduta (Milano -0,1%, Parigi -0,15%, ...