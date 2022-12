Borsa | Asia chiude in calo | attesa per dati Usa

Agenzia ANSA

Le Borse asiatiche chiudono in calo con gli investitori che concentrano la loro attenzione sulle decisioni della Cina sul fronte della pandemia da Covid - 19. C'è attesa anche per i dati sul mercato ...Chiusure in calo inA Milano l'Ftse Mib si allinea agli altri indici europei e sale dello 0,48%. L'indice Nikkei delladi Tokyo ha perso il... Vaccines keep society free We have forgotten ... Borsa: Asia positiva con Powell, scivola il dollaro Cali diffusi su tutti i principali mercati asiatici: Nikkei -1,7%, Hang Seng -0,7%, Kospi -1,4%, Shanghai -0,3% ...In arrivo una capsule di gioielli, sviluppata con un partner di Arezzo. «L’azienda è sempre più customer centric», dice il direttore generale Mazziotta ...