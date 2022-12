Bonus Natale ai dipendenti Gran Guizza di Popoli | ' 500 euro per spesa | bollette e benzina'

Arriva ilper i dipendenti dello stabilimento Gran Guizza di Popoli (Pescara). L'azienda San Benedetto ha deciso di assegnare a operai e impiegati che lavorano nello stabilimento di acque minerali ...POPOLI. Arriva ilper i dipendenti dello stabilimento Gran Guizza (acqua minerali e imbottigliamento) di Popoli. L'azienda San Benedetto ha deciso infatti, di assegnare a operai e impiegati che lavorano ...Arriva il bonus Natale per i dipendenti dello stabilimento Gran Guizza di Popoli (Pescara). L'azienda San Benedetto ha deciso di assegnare a operai e impiegati che lavorano nello stabilimento di acque ...Bonus sociale L'Autorità sottolinea ancora una volta il fatto ... Intervento che non può prescindere da una revisione del dl Aiuti-quater, "altrimenti sarà un Natale in bianco per le famiglie". "Già ...