Bologna | sfida in famiglia e vittoria per 5-0

(Di venerdì 2 dicembre 2022)inquest’oggi per la squadra di Thiago Motta che ha battuto con un sonoro 5-0 la Primavera Oggi ilè sceso in campo per unaincon la formazione Primavera. L’undici schierato da Thiago Motta era così composto: Bardi; De Silvestri, Lucumi, Sosa, Kasius; Dominguez, Schouten, Moro; Orsolini, Zirkzee, Soriano. La gara è terminata 5-0 e le reti sono state firmate da Moro, Sansone, Orsolini, Soumaoro e Kasius. L'articolo proviene da Calcio News 24.

il Resto del Carlino

Finisce qui la: la Stella Rossa centra la quinta vittoria consecutiva vincendo per 83 - 74! Terzo ko in fila per le V - nere, che devono ritrovare il successo per invertire la rotta in Eurolega! 83 - 74 Altra ......sono stati decisivi i gol di Leonardo Mendicino dell' Atalanta - ispirato da un fantastico colpo di tacco del milanista Filippo Scotti - e di Tommaso Ravaglioli del, nella seconda... La grande sfida di Bologna "Città 'a impatto zero' in 7 anni Con l'aiuto di tutti ce la faremo" - Cronaca Allenatore dell’Under 18, Luigi Della Rocca è stato intervistato ai microfoni rossoblù. La sua compagine vanta una prima parte di campionato conclusasi al terzo posto, segno di una stagione tutto somm ...Vogliamo fare in modo che Bologna continui a essere una città attrattiva per chi ... Vogliamo essere all’altezza di questa sfida». Proprio mercoledì il collettivo Luna era tornato a esporsi su ...