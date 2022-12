Bollette gas | aumento del 13 | 7% a novembre | +63 | 7% in un anno

Leggi su italiasera

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – Inla bolletta gas per le famiglie ancora in tutela. Dopo il calo del mese di ottobre (-12,9%), in base all’andamento del mercato all’ingrosso italiano per la famiglia tipo in tutela per i consumi del mese disi registra una crescita del +13,7% rispetto al mese scorso. Lo rende noto l’Arera in un comunicato. In base al metodo di calcolo introdotto dall’Autorità, la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEMm), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il Psv day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Per il mese diil prezzo della materia prima gas (CMEMm), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è quindi ...