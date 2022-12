Biden e Putin | intesa impossibile per ora ' Si tratta se c' è il ritiro russo' ' Dialogo se riconoscete che il Donbass è nostro'

(Di venerdì 2 dicembre 2022) - Non ci sarà nessunativa di pace per l'Ucraina. Oggiha precisato che non è il momento di parlare con il presidenteridando a Kiev il ruolo di protagonista.non aveva chiuso ...

- Non ci sarà nessuna trattativa di pace per l'Ucraina. Oggiha precisato che non è il momento di parlare con il presidente russo ridando a Kiev il ruolo di protagonista.non aveva chiuso al dialogo ma partendo dal presupposto che gli Stati Uniti ...Ieri il presidenteaveva aperto alla possibilità di un colloquio cona patto di ricevere segnali "di volere cessare la guerra" per un avviare un possibile negoziato sull'Ucraina. Nell'...WASHINGTON/MOSCA - Il conflitto ucraino può trovare una soluzione diplomatica, ma la Russia si deve ritirare, dicono Kiev e gli occidentali. Siamo aperti a colloqui, ma non lasceremo i territori in Uc ..."Joe Biden non ha intenzione di parlare con Vladimir Putin ora": lo ha detto il portavoce del consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca John Kirby, sottolineando che spetta all'Ucraina de ...