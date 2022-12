Biccy compie 13 anni | Happy BiccyDay!

Leggi su biccy

(Di venerdì 2 dicembre 2022)oggi13. Un ragazzino in terza media, praticamente. Le prime cotte, i primi segreti, le prime uscite da solo. Il primo anno da teenager. Era il 2 dicembre di oltre un decennio fa quando sulla piattaforma gratuita blogger pubblicai il primo articolo di quello che volevo fosse un blog ironico, pungente ed altamente personale. E lo è ancora. In questi 13il sito è cambiato e maturato, se nel 2012 è passato dalla piattaforma gratuita blogger al dominio .it, da oltre un biennio ha cambiato nome da BitchyF a. Cambiata la forma, ma non la sostanza. Quando il blog ha debuttato online in radio Lady Gaga suonava con Bad Romance, Barbara d’Urso conduceva Mattino Cinque e gli omofobi avevano fatto di Luca era Gay di Povia il loro inno. A distanza di oltre un decennio e con una pandemia ...