Bennacer | il rinnovo non è scontato | precedenza al Milan | ma Chelsea e Manchester Utd

Ismaelha compiuto 25 anni ieri e ha memorizzato un concetto: il suo futuro è tutto da scrivere. ...carte si sono rimescolate talmente tanto che non è scontato - come vedremo - il suo...infatti ha dato il suo addio a Sissoko il suo storico agente per unirsi alla scuderia di Enzo Raiola. La priorità resta sempre ilcon il Milan ma la richiesta di ingaggio per il ...Franco Ordine, noto giornalista, è stato ospite del canale Twitch di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere l'intervista integrale) e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Ziyech ...L'algerino s'è affidato a Enzo Raiola, lasciando l'agente Sissoko. Perché resti rossonero serve una proposta contrattuale simile a quella accettata da Hernandez ...