Benevento | missione “Vigorito” ma il Palermo è bestia nera

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTanti obiettivi da provare a centrare, condensanti in appena novanta minuti. La sfida con ilè ricca di significati per unintenzionato, prima di tutto, ad allungare la striscia di quattro risultati utili consecutivi inaugurata contro il Pisa. Tre pareggi e la vittoria di Ferrara, hanno permesso ai giallorossi di rialzare la testa e ritrovare quella fiducia che aiuta a lavorare meglio nell’arco della settimana. La classifica, tuttavia, ancora non sorride alla Strega e quella con i rosanero va etichettata come una sfida salvezza. Appaiate a quota 15 punti, le formazioni di Fabio Cannavaro ed Eugenio Corini sono tra le delusioni della prima parte di campionato. Se i siciliani, però, si presentavano ai nastri di partenza da neopromossi, diverso è il discorso per i sanniti, partiti con ben altre ambizioni e ...