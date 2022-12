Benevento 5 in trasferta in Sicilia | Gonzalez | “Non sono al top | ma sento fiducia”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl GG Team Wear5 è pronto per lain. La squadra di mister Nitti, domani alle 16, sarà ospite della Gear Siaz Piazza Armerina al PalaFerraro. Alessandro Elia (Pisa) e Marco Navarra (Carbonia) saranno gli arbitri dell’incontro, il crono sarà diretto da Fabio Sfilio (Acireale). «Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro dopo l’ottima vittoria contro la Futura – le parole di Alex. – Siamo migliorando giorno dopo giorno, imparando anche dagli errori precedenti. Sappiamo che possiamo giocarcela con tutti. Piazza Armerina? Sarà una gara difficile con unacomplessa, loro hanno una classifica bugiarda. Ho giocato da avversario lì per due anni e conosco bene le insidie del match. Dobbiamo avere una concentrazione massima per ...

Palermo FC

...Manifestazioni Sportive 'per il comportamento violento posto in essere dai tifosi della Cavese al rientro dalladi Francavilla… allorquando hanno aggredito i tifosi del.' ...Conferenza stampa del tecnico rosanero Eugenio Corini Ventisei partenti per la trasferta di Benevento Eugenio Corini, allenatore del Palermo, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie B contro il Benevento Eugenio Corini ... momento e siamo concentrate sulle partite. Giocare in ...L’ha detto l’allenatore del Palermo Eugenio Corini in conferenza stampa in vista della trasferta sul campo del Benevento che si disputerà domenica alle 18 al “Vigorito”. “La pressione su di noi c’è ...