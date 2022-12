Basket | Eurolega 2022-2023 | la Virtus Bologna cade anche a Belgrado contro la Stella Rossa

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Continua il pessimo momento delle squadre italiane in. Dopo il ko dell’Olimpia Milano (il settimo di fila), oggi è arrivatoquello della, alla terza sconfitta consecutiva. La squadra di Scariolo è caduta in quel dila, che si è imposta per 83-74. Con l’arrivo sulla panchina di Dusko Ivanovic i serbi si sono rilanciati e sono alla quarta vittoria di fila, staccando ulteriormente le due formazioni italiane. Per lail migliore è stato Momo Jaiteh, che ha sfiorato la doppia doppia con 15 punti e 9 rimbalzi. Un buon impatto nel finale di partita per Nico Mannion, che ha messo a referto 11 punti in nove minuti. Laè stata ...

