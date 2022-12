Banco di Sardegna Sassari | il punto del capitano Devecchi | “Ci stiamo avvicinando alla nostra vera identità Quelle con Milano sono sempre state grandi sfide”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Giacomo, intervistato da Antonello Palmas su “La Nuova”, ha parlato della sua sfida da ex contro l’Olimpia, club in cui è nato e cresciuto: “È trascorso tanto tempo ma è chiaro che giocare contromi suscitadelle emozioni. Ci ho fatto 5 anni di giovanili, dei quali due da aggregatoprima squadra, quando ho avuto le prime esperienze contro giocatori veri. Non nascondo quindi di avereavuto un po’ di simpatia per quel club, che nei primi anni in Legadue qui avedevo come un pezzo di storia, ma che abbiamo avuto poi la fortuna di raggiungere nella massima serie per confrontarci faccia a faccia”. La vittoria col PAOK di Salonicco è stata molto importante per tenere accese le speranze di passaggio ...