(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il piccolo porcellinoarriva alla fattoria degli Hoggett come futura vittima per il cenone natalizio, e nel frattempo fa la conoscenza di Rex, il cane pastore convinto che solo i cani sono ...

Globalist.it

... e nel frattempo fa la conoscenza di Rex, il cane pastore convinto che solo i cani sono animali intelligenti, ma la sua compagna Fly allevacome se fosse suo figlio. Altri ospiti della fattoria ...Stasera in TV: i film da non perdere di venerdì 2 dicembre 2022. Batman, Io, Robot ocoraggioso Ecco i migliori film in programma ... “Babe – Maialino coraggioso”, questa sera alle 21.05 su Twenty Seven: ecco la trama del film "Babe - Maialino coraggioso", questa sera alle 21.05 su Twenty Seven il film del 1995 sulle bizzarre avventure degli animali di una fattoria inglese. Ecco la trama del film.