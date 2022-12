Ayew come Asamoah Gyan | i drammatici undici metri del Ghana

... fallo in uscita di Rochet su Kudus, il contatto c'è eche sembrava in offside e ostruiva la visuale al portiere uruguaiano in realtà è in gioco,confermato dal fuorigioco semi - ...La squadra di Bento , che ha chiuso il girone a 4 puntil' Uruguay (che nell'altro match ha ... con l'arbitro che concede il calcio di rigore per il Ghana:si presenta sul dischetto ma Rochet ...E un rigore fondamentale i ghanesi lo hanno fallito anche stavolta (fallo del portiere Rochet su Kudus) con André Ayew quando si era ancora sullo 0-0 (17‘). Esaltati dalla parata provvidenziale di ...L'Uruguay vince con un super De Arrascaeta ma salutano la competizione per via del successo coreano Una doppietta di De Arrascaeta fa sognare l'Uruguay fino al 90' nella partita valida per la terza gi ...