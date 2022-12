Australia | Arnold | so come si batte l' Argentina

(Di venerdì 2 dicembre 2022) "Ci siamo guadagnati la chance di affrontare Lionel Messi, il miglior giocatore del mondo, in una partita a eliminazione diretta dei Mondiali, e ci sembra un sogno. Ma ora non sprechiamola". Lo dice ...

Lo dice Graham, ct dell'che in vista dell'impegno di domani contro l'Argentina ha vietato, fin dal giorno del passaggio agli ottavi, i social ai suoi giocatori, "perché non devono ...1 L'elimina la Danimarca grazie... al pizzino! Incredibile a dirsi, ma proprio un bigliettino ...Erfiksen e gettato poi da Hojbjerg ha consentito alla nazionale allenata da Grahamdi ...Ma ora non sprechiamola". Lo dice Graham Arnold, ct dell'Australia che in vista dell'impegno di domani contro l'Argentina ha vietato, fin dal giorno del passaggio agli ottavi, i social ai suoi ...Il ct dei Socceroos parla alla viglia del quarto di finale contro l'albiceleste di Scaloni: ecco le sue parole ...