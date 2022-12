Australia | Arnold | «So come battere l’Argentina E ora…»

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Graham, commissario tecnico dell’, ha parlato alla vigilia del match degli ottavi controGraham, ctno, ha parlato alla vigilia dell’ottavo di finale di Qatar 2022 con. Le dichiarazioni riprese dall’Ansa. LE PAROLE – «Ci siamo guadagnati la chance di affrontare Lionel Messi, il miglior giocatore del mondo, in una partita a eliminazione diretta dei Mondiali, e ci sembra un sogno. Ma ora non sprechiamola. Ma io sosi batte, l’ho già fatto ai Giochi di Tokyo, quando guidavo la rappresentativa olimpica ed è finita 2-0 per noi. In fondo, anche domani ci saranno delle maglie gialle contro quella strisce bianche e celesti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il tecnico dell'Grahamha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Argentina valida per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo in Qatar. Questa sarà la quinta partita dell'...Argentina dunque ritrovata ma che non deve sottovalutare l'di. Una nazionale che ha sbloccato i tre match fin qui disputati in Qatar , con tre marcatori diversi. Due gol segnati in ...Contro i socceroos la partita numero mille della Pulce da professionista. Quanti aneddoti sul doppio precedente dello spareggio nel 1993: il ritorno di ...Solo undici le conclusioni verso il portiere Martinez dall'inizio del Mondiale. Messi e compagni partono a dir poco favoriti per i bookmaker ...