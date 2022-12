Audaci e originali | chi non li ricorda? Tutti i dettagli sugli stivali del momento

Leggi su iodonna

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Un pezzo cult degli anni Duemila, che oggi ricompare ai piedi delle trendsetter. Glidelsi chiamano Shark Lock e sono firmati Givenchy: una vecchia gloria della Maison che ritorna in auge per l’Autunno-Inverno 2022/2023, grazie ai nuovi modelli e ai design studiati dal direttore creativo Matthew M. Williams. Scarpe più belle AI 22/23 guarda le foto Leggi anche ›per tutte: come scegliere il modello perfetto per ogni gamba ...