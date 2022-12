Attiviste | italiana fermata a Istanbul è stata liberata

Lo scorso 25 novembre le autorità turche avevano fermato la giovaneinsieme ad 100durante un corteo in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza ...Dalila Procopio, 25ennefermata la scorsa settimana a Istanbul durante un corteo femminista non autorizzato, è ... Il 25 novembre, la giovane era stata fermata insieme a 100durante un ...(ANSA) - ISTANBUL, 02 DIC - Dalila Procopio, 25enne italiana fermata la scorsa settimana a Istanbul ... Il 25 novembre, la giovane era stata fermata insieme a 100 attiviste durante un corteo, vietato ...Il 25 novembre, la giovane era stata fermata insieme a 100 attiviste durante un corteo, vietato dalla prefettura, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Dalila ...