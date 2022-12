Attentato Schlein | Tajani | E' serena | dai diplomatici italiani serietà e determinazione

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Roma 2 dicembre 2022 "Sono venuto qui in Ambasciata a portare la solidarietà mia e del Governo italiano. La consiglierache è stata vittima di questo brutalela notte passata per ...

Roma 2 dicembre 2022 "Sono venuto qui in Ambasciata a portare la solidarietà mia e del Governo italiano. La consiglierache è stata vittima di questo brutalela notte passata per fortuna non ci sono state vittime. E' salva per miracolo, al sua presenza in Ambasciata mi ha rassicurato, l'ho trovata ...", la sorella di Ellynel mirino degli anarchici(Agenzia Vista) Roma 2 dicembre 2022 “Sono venuto qui in Ambasciata a portare la solidarietà mia e del Governo italiano. La consigliera Schlein ...La parlamentare dem, prossima a candidarsi alla segreteria del Pd, parla negli studi di Lilli Gruber. E sull'attentato che ha colpito la sorella: ...