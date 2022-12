Attentato a Susanna Schlein | Tajani | “È salva per miracolo”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il primo consigliere dell’Ambasciata italiana in Grecia,, “èperperché per fortuna non è esplosa la molotov piazzata sotto la macchina vicina all’impianto del gas che è sotto la camera da letto della sua famiglia”. La Procura di Roma indaga sull’subito la scorsa notte ad Atene dal consigliere dell’Ambasciata italianaÈ quanto ha detto il ministro degli Esteri, Antonioa margine dei Med Dialogues, commentando l’subito questa notte ad Atene, dal primo consigliere dell’ambasciata italiana in Grecia. “Probabilmente si tratta di undi origine anarchica come ce ne sono stati altri”, ha aggiunto il ministro degli Esteri parlano della ...

Tajani visiterà l'ambasciata 'contro il Primo Consigliere dell'Ambasciata d'Italia in Grecia. Ho telefonato aSchlein per esprimerle la mia solidarietà. Oggi sarò ad Atene per ...... 'Esprimo la vicinanza mia personale e del Governo italiano al Primo Consigliere dell'Ambasciata d'Italia ad Atene,Schlein, e la profonda preoccupazione per l'che l'ha colpita, di ...Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha incontrato oggi al Viminale il ministro greco per la sicurezza dei cittadini, Panagiotis Theodorikakos. Il ...Il ministro aveva già scritto su Twitter: “Attentato contro il Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia in Grecia. Ho telefonato a Susanna Schlein per esprimerle la mia solidarietà. Oggi sarò ad ...